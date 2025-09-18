Haberler

AK Parti'de iki il başkanı istifa etti

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla İl Başkanı Haluk Laçin görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Yıldırım 6 yıllık görevinin ardından istifa ettiğini duyururken, Laçin ise "Bu bir bayrak yarışıdır" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, yaptıkları açıklamalarda bugün itibariyle görevden ayrıldıklarını duyurdu.

İLK İSTİFA ELAZIĞ'DAN

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevini bıraktığını açıkladı. Oğlunun uyuşturucu kullandığı görüntülerle gündeme gelen Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 6 yıldır yürütmekte olduğum AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş, emanetimi teslim etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Yıldırım, ilerleyen günlerde basın toplantısı düzenleyeceğini de duyurdu.

MUĞLA İL BAŞKANI DA BIRAKTI

Yıldırım'ın açıklamasından kısa süre sonra AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin de görevinden istifa ettiğini bildirdi. Laçin, yaptığı uzun açıklamada, görevi kendi takdiri ve Genel Merkez'in bilgisi dahilinde bıraktığını belirterek, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inancım tamdır" dedi.

Laçin, görev süresi boyunca teşkilatlarla omuz omuza çalıştığını ve her zaman partinin bir neferi olarak kalacağını vurguladı.

Olgun Kızıltepe
