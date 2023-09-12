AK Parti'de İBB adaylığı için adı geçen 5 isme soğuk duş

AK Parti'de İBB adayı olarak adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum, Fahrettin Koca, Süleyman Soylu ve Hilmi Türkmen isimleri vatandaşa soruldu. Ankette 5 isim için de "Oy vermem" diyenlerin oranının "Oy veririm" diyenlerden daha yüksek çıkması dikkat çekti.