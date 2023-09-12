AK Parti'de İBB adaylığı için adı geçen 5 isme soğuk duş
AK Parti'de İBB adayı olarak adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum, Fahrettin Koca, Süleyman Soylu ve Hilmi Türkmen isimleri vatandaşa soruldu. Ankette 5 isim için de "Oy vermem" diyenlerin oranının "Oy veririm" diyenlerden daha yüksek çıkması dikkat çekti.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma, AK Parti'nin İBB adayı olarak adı geçen 5 ismi sordu.
İşte yapılan anketten çıkan sonuç;