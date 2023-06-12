Erdoğan kimi tercih edecek? AK Parti'de İBB adaylığı için konuşulan isimlerden biri renk verdi

2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul'dan hangi ismi aday göstereceği herkes tarafından merak ediliyor. Adaylık için adı geçen isimlerden biri olan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun AK Parti yöneticilerine İBB için adaylık istediğini ilettiği öne sürüldü.

Türkiye parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gözünü 2024 yılında yapılması planlanan yerel seçimlere çevirdi. yol haritalarının en üstüne yerel seçim çalışmalarını yazarken, özellikle AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tercih edeceği isim herkes tarafından merak ediliyor.

TEVFİK GÖKSU ADAYLIK İÇİN YEŞİL IŞIK YAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" olarak tanımladığı megakent için 4 isim öne çıkıyor. Bu isimler; Süleyman Soylu, Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı... Adaylık için hangi ismin tercih edileceği merak konusu olurken İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun AK Parti yöneticilerine İBB için adaylık istediğini ilettiği öne sürüldü.

PARTİ İÇİNDEKİ BAZI KESİMLER KARŞI

Ancak özellikle İBB meclisindeki muhalefet tarzıyla adından söz ettiren Göksu'nun özellikle seçmenin belli bir kesiminde antipati uyandırdığını savunanların da olduğu gelen bilgiler arasında... Göksu'nun adaylığına karşı çıkan bu kesimin özellikle gençlerle iletişimi daha kuvvetli olacak bir ismin aday gösterilmesini istedikleri konuşuluyor.

İşte AK Parti'de İBB adaylığı için adı geçen diğer 3 isim;

Süleyman Soylu : AK Parti'de İBB adaylığı gündeme gelen isimlerden ilki eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bakanlığı dönemindeki başarısı ve İstanbul'da Karadenizli nüfusun çoğunlukta olması Erdoğan'ın yeni kabinede yer vermediği İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun adaylık için isminin gündeme gelmesinde etkili oldu.

Murat Kurum : Adaylık için ismi geçen bir diğer isim Murat Kurum... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un da özellikle deprem bölgesinde ortaya koyduğu gayret ve mücadele adaylık için isminin ön plana çıkmasında önemli bir etken oldu.

Şadi Yazıcı : Adaylık için konuşulan son isim ise Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı... Sosyal medyayı aktif kullanması ile bilinen Yazıcı, özellikle teknoloji konusunda yaptığı çalışmalarla da adından söz ettiriyor. Hatırlanacağı üzere İBB'nin Tuzla'daki bir açılışında sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Yazıcı, öfkeli bir grubun saldırısına uğramıştı. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da dik duruşundan dolayı Şadi Yazıcı'ya teşekkür etmişti.