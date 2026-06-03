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AK Parti 4 ilde il başkanı değişikliğine gitti

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AK Parti Teşkilat Başkanlığı, 4 ilde görev değişikliğine gidildiğini; Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanlarının kısa sürede göreve başlayacağını duyurdu.

Ak Parti Teşkilat Başkanlığı, 4 ilde görev değişikliğine gidildiğini; Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanlarının kısa sürede göreve başlayacağını duyurdu.

Ak Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır. AK Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

Haberler.com
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