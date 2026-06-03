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AK Parti'de 4 il başkanlığında değişiklik

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Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanları, yönetimleriyle kısa süre içinde görevlerine başlayacak

Ak Parti Teşkilat Başkanlığı, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliği yapıldığını bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, AK Parti'nin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidildiği belirtildi.

Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AK Parti, sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır. Durmak yok, yola devam."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

Haberler.com
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