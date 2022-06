AK Parti Çorum il Başkanı Yusuf Ahlatcı;

Ak Parti Çorum il Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, "Ak Parti hükumetiyle birlikte ülkemiz devrim niteliğinde her alada büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadı" dedi.

Ak Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısında konuşan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ak Parti'yi diğer partilerden farklı kılan en önemli özelliğin birlik ve beraberlik olduğunu belirtti.

"Samimiyetle çıkılan yolda engelleri kaldıran, sorumluluk bilinciyle attığımız her adımda bize yardımcı olan, sevgiyle yaklaştığımız herkesin gönlünde iz bırakmamızı sağlayan tüm parti yöneticilerine teşekkür ediyorum" diyen Ahlatcı, "Hamdolsun AK Parti hükumetiyle birlikte ülkemiz devrim niteliğinde her alada büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadı. İnşallah bundan sonra da yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmaya devam edecektir. Çorum'umuzu 2023, ardından da 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için hazırız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde memleketimizi her açıdan layık olduğu yere elbirliği ile taşımanın gayreti içinde olacağız. Bu yolda sarsılmaz gönül birliğimiz; bizi, yeni zaferlere ve dünyanın ihtiyaç duyduğu model ülke konumuna ulaştıracaktır" ifadelerine yer verdi.

Parti çalışmalarının değerlendirildiği toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, merkez ilçe, gençlik ve kadın kolları yöneticileri de katıldı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Politika