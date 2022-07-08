Bayramlaşma programında dikkat çeken detay! 4'ünün de listesinde bir partiye yer verilmedi

9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı için siyasi partiler de hazırlıklarını tamamladı. Partiler arası bayramlaşmaların yüz yüze yapılması planlanıyor.

4 PARTİ ZAFER PARTİSİ İLE BAYRAMLAŞMAYACAK

Siyasi partiler bayramlaşma programlarında bazı partilere yer vermedi. Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yürüttüğü Zafer Partisi ile TBMM'de grubu olan Ak Parti, Mhp, CHP ve İYİ Parti bayramlaşmayacak. 8 parti ile bayramlaşacak olan Mhp'nin listesinde HDP'nin yanı sıra İYİ Parti ve Zafer Partisi de bulunmuyor. 17 partiyle bayramlaşacak olan CHP ise Zafer Partisi, HÜDAPAR, Merkez Parti, Milli Yol Partisi'yle bayramlaşmayacak.

AK PARTİ, GELECEK PARTİSİ VE DEVA'YA BAYRAM ZİYARETİ YAPMAYACAK

Ak Parti'de ilk bayramlaşma 09.30'da CHP'yi ziyaret ve kabulle başlayacak, Mhp, Hür Dava, Saadet Partisi ve diğer partilerle devam edecek. Ak Parti, partiden istifa ederek yeni parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerin bayram ziyareti gerçekleştirmeyecek. AK Parti ayrıca HDP ve Zafer Partisi ile de bayramlaşmayacak.





AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin ziyaret edeceği partiler şöyle:

AK Parti: CHP, MHP, HÜDAPAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.

CHP: DSP, Vatan Partisi, HDP, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Genç Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, BTP, TDP ve Memleket Partisi.

MHP: DSP, AK Parti, BBP, TDP, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Memleket Partisi.

İYİ Parti: TDP, Saadet Partisi, DP, CHP, Milli Yol Partisi, AK Parti, DSP, Gelecek Partisi, DEVA, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Genç Parti, HÜDAPAR , BTP, Memleket Partisi ve Merkez Parti.

BAYRAMLAŞMA HEYETLERİNDE KİMLER BULUNUYOR?

AK Parti'nin kabul heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin başkanlığında, Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın, Gençlik Kolları MYK üyesi Osman Ertuğrul Yörük, ziyaret heyetinde ise MKYK Üyesi Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, MKYK üyesi Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın Reşide Yüksel ve Gençlik Kolları MYK üyesi Zeynep Şahin bulunuyor.

CHP'NİN KABUL HEYETİ



CHP'nin kabul heyeti Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necla Kaçan, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitoğ'dan, ziyaret heyeti ise Parti Meclisi üyeleri Pınar Uzun ve Deniz Demir, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Aliye Ersever, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Şule Dalbudak'dan oluşuyor.

MHP'NİN KABUL HEYETİ

MHP'nin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Necmi Yıldırım ve Genel Başkan Danışmanı Merve Menekşe, ziyaret heyetinde ise Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MYK üyesi Deniz Depboylu ve MYK üyesi Fatih Çetinkaya yer alıyor.

İYİ PARTİ'NİN KABUL HEYETİ

İYİ Parti'nin kabul heyeti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, GİK üyesi Mehmet Arslan, Gençlik Politikaları Başkanlığı Çevre ve Ekoloji Politikaları MYK Başkanı Merve İnan'dan, ziyaret heyeti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Genç Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu'ndan oluşuyor.