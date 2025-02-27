Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

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AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum

AK Parti cephesinden Öcalan'ın çağrısına dikkat çeken yorum: Esaslı bir değişime uğrayacak...

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına AK Parti'den dikkat çeken bir yorum geldi. AK Parti MKYK Üyesi Murat Çiçek, "Terörsüz Türkiye'de ifade hürriyeti başta olmak üzere, siyasal özgürlükler ve siyasetin yapılma biçimi de esaslı bir değişime uğrayacaktır. Kazanan Türküyle ve Kürdüyle, tüm etnik, mezhepsel çoğulculuğuyla Türkiye toplumu ve mazlum Ortadoğu Halkları olacaktır" dedi.

DEM Parti heyeti bugün İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet, görüşmenin ardından İstanbul'da Öcalan'ın çağrısını açıkladı. Öcalan, çağrısında, "Tüm gruplar silahlarını bırakmalı, PKK kendini feshetmeli" dedi.

AK Parti cephesinden Öcalan'ın çağrısına dikkat çeken yorum: Esaslı bir değişime uğrayacak...

"KAZANAN TÜRKÜYLE VE KÜRDÜYLE, TÜM ETNİK, MEZHEPSEL ÇOĞULCULUĞUYLA TÜRKİYE TOPLUMU OLACAKTIR"

Öcalan'ın çağrısının ardından AK Parti cephesinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Murat Çiçek, "Kazanan Türküyle ve Kürdüyle, tüm etnik, mezhepsel çoğulculuğuyla Türkiye toplumu ve mazlum Ortadoğu Halkları olacaktır" dedi.

"EŞSİZ KAZANIMLARI ARALAYACAĞIMIZ TARİHİ BİR EŞİKTEYİZ"

Çiçek, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Bugün yapılan tarihi çağrının bir an önce karşılık bulması tüm siyaset kurumunun ve Türkiye toplumunun dileğidir. Silahların gölgesinde ne demokrasinin ne de özgürlüklerin anlamını bulamadığı bir gerçeklik olarak ortada dururken yeni Dünya düzeninde Terörsüz Türkiye'nin bizlere sağlayacağı eşsiz kazanımları aralayacağımız tarihi bir eşikteyiz.

AK Parti cephesinden Öcalan'ın çağrısına dikkat çeken yorum: Esaslı bir değişime uğrayacak...AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Murat Çiçek

"AK PARTİ İKTİDARI KÜRT SORUNUNU GERİDE BIRAKMIŞTIR"

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı Kürtlerin inkarına son vererek bir varoluşsal sorunun tezahürü olan Kürt Sorununu geride bırakmış, demokratik, özgürlükçü ve müreffeh bir Türkiye idealini her daim sıcak tutmuştur. Demokratikleşmemizin önündeki en büyük engel olan silahlı terörün sona ermesi, bu hedeflerimizi sonuca ulaştıracaktır.

"İFADE HÜRRİYETİ, SİYASAL ÖZGÜRLÜKLER VE SİYASETİN YAPILMA BİÇİMİ DE ESASLI BİR DEĞİŞİME UĞRAYACAKTIR"

Terörsüz Türkiye'de ifade hürriyeti başta olmak üzere, siyasal özgürlükler ve siyasetin yapılma biçimi de esaslı bir değişime uğrayacaktır. Kazanan Türküyle ve Kürdüyle, tüm etnik, mezhepsel çoğulculuğuyla Türkiye toplumu ve mazlum Ortadoğu Halkları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye çağrısı Yüzyılın Barış çağrısıdır. Bu tarihi çağrının karşılık bulması en büyük temennimizdir."

AK Parti cephesinden Öcalan'ın çağrısına dikkat çeken yorum: Esaslı bir değişime uğrayacak...

AK Parti cephesinden Öcalan'ın çağrısına dikkat çeken yorum: Esaslı bir değişime uğrayacak...
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ÇÖZÜM SÜRECİNDEDE AYNISINI SÖYLEMİŞTİNİZ YAPTIĞINIZ HATALARIN BEDELİNİ ŞEHİT OLAN ASKER VE POLİSLERİMİZ ÖDEMİŞTİ

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