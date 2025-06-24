AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, "AK Sistem"i tanıttı

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, 'AK Sistem'i tanıttı
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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen "İl Başkanları ve İl Koordinatörleri Çalışma Kampı"na katıldı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen "İl Başkanları ve İl Koordinatörleri Çalışma Kampı"na katıldı.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen kampta, teşkilatın gücü, sahadaki birikimler ve geleceğe dair hedefler masaya yatırıldı.

Gürkan kampta, Bursa İl Başkanlığı olarak hayata geçirdikleri "AK Sistem" uygulamasının sunumunu gerçekleştirdi.

Gürkan, bu uygulamanın yalnızca teknik bir yenilik olmadığını ifade ederek, aynı zamanda sahada daha güçlü, daha organize ve daha hızlı bir kurumsal yapının da teminatı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşma yolunda atılan her adımın planlı ve kararlı bir şekilde atılmış adımlar olduğunu bildiren Gürkan, birliğin ve çalışmaların bereketli olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Politika
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