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AK Parti Bilecik’te haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı

AK Parti Bilecik’te haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı
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AK Parti Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Ak Parti Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Ak Parti il binasında gerçekleştirilen toplantıda teşkilat çalışmaları, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan faaliyetler ve Bilecik'e yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Bilecik'te düzenlenen programa değinerek, "Geçtiğimiz günlerde, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında ilimizde gerçekleştirdiğimiz ve İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin teşrifleriyle düzenlenen programın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği bulunan başta il yönetimimiz olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza gayretleri ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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