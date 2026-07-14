15 Temmuz hazırlıkları AK Parti'de masaya yatırıldı

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı'nın haftalık olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 15 Temmuz hazırlıkları masaya yatırıldı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı'nın haftalık olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, kentte düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarına ilişkin hazırlıklar da istişare edildi. İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıda, teşkilatın yürüttüğü çalışmalar kapsamlı şekilde ele alınırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bilecik'te gerçekleştirilecek anma programlarının hazırlıkları değerlendirilerek yapılacak organizasyonlara ilişkin planlamalar gözden geçirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Haftalık olağan İl Yönetim Kurulu Toplantımızda teşkilat çalışmalarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilimizde gerçekleştireceğimiz programların hazırlıklarını ele alarak istişarelerde bulunduk. Birlik ve beraberlik içerisinde, milletimize hizmet yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı