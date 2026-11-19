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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, Osmaneli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen toplantıya İlçe Koordinatörü Mustafa Cilali, Osmaneli İlçe Başkanı Zafer Seyyar ile teşkilat mensupları katıldı. Toplantıda bugüne kadar yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, teşkilat üyelerinin görüş ve önerileri dinlendi. Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında da istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Teşkilat mensuplarımızla bir araya gelerek çalışmalarımızı değerlendirdik, görüş ve önerileri dinledik. Birlik ve beraberlik içerisinde, sahadaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Toplantımıza katılım sağlayan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı