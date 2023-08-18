AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı'nda muhtarlarla bir araya geldi.

İl Başkanı Yıldırım, Milletvekili Halil Eldemir ve beraberindekiler, bir takım temaslar için gittikleri Gölpazarı'nda ilk olarak belediyeyi ziyaret etti. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer heyete belediyenin çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdi. Ardından ilçe ve köylerde hizmet eden muhtarlarla bir araya gelen AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Milletvekili Halil Eldemir, Gölpazarı'nı daha iyiye götürebilmek adına istişarelerde bulundular. Her zaman halkın isteklerine öncelik tanıdığını ve önem verdiğini belirten İl Başkanı Yıldırım, "Halkımızın istekleri ve onayları bizim önceliğimizdir. Seçime doğru giderken halkımızın yanında olduğumuzu göstermek adına görüşmelere devam ediyoruz" sözlerinde bulundu. - BİLECİK