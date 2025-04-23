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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Doğu Marmara Bölge Toplantısına Katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Doğu Marmara Bölge Toplantısına Katıldı
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Doğu Marmara Bölge Toplantısında teşkilat çalışmaları değerlendirildi ve önümüzdeki dönem hedefleri belirlendi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Doğu Marmara Bölge Toplantısına katıldı.

Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, teşkilat çalışmaları değerlendirildi ve önümüzdeki döneme yönelik hedefler belirlendi. İl Başkanı Yıldırım, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, sahadaki faaliyetlerin gözden geçirildiğini ve stratejilerin şekillendirildiğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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