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AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman Kent Konseyine Ziyarette Bulundu

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AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Kent Konseyine ziyarette bulunarak konsey üyeleriyle bir araya geldi ve kente ilişkin talep ve önerileri dinledi. Yaman, Genç Meclis Başkanı Ayşenur Çelik'in program teklifini kabul etti ve diğer adayları da programa davet etti.

Ak Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Kent Konseyine ziyarette bulundu.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette konsey üyeleriyle bir araya gelerek kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

Yaman, Genç Meclis Başkanı Ayşenur Çelik'in, "Tüm adayların kendilerini ifade ettiği, projelerini anlattığı bir programda olmak ister misiniz?" teklifini kabul etti.

Diğer adayları da programa davet eden Yaman, Çelik'e moderatörlük teklifinde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

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