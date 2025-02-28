AK Parti Batman İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat açıklaması

Ak Parti Batman İl Başkanlığı, 28 Şubat darbesinin yıl dönümü nedeniyle parti binası önünde basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Rıfat Ekmen okudu. Açıklamada 28 Şubat'ın "amasız, fakatsız düpedüz bir darbe" olduğu vurgulanarak, millet iradesinin silah zoruyla gasp edildiği ifade edildi. 28 Şubat sürecinde insanların dini inançları nedeniyle ayrımcılığa uğradığını, işten çıkarıldığını ve kamusal alandan dışlandığını belirten Ekmen başörtüsü yasağı ve katsayı adaletsizliği gibi uygulamalarla toplumun geniş kesimlerinin mağdur edildiğini vurguladı. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti'nin darbe ve vesayet odaklarını tek tek bozguna uğrattığını belirten Ekmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli iradenin her türlü vesayet girişimine karşı korunduğunu söyledi. 15 Temmuz direnişinin de bu mücadelenin en büyük göstergesi olduğunu ifade eden Ekmen, son dönemde bazı çevrelerin vesayet günlerine özlem duyduğunu, millet iradesine karşı demokrasi dışı girişimlere kalkışanların tarihten ders alması gerektiğini vurguladı. Ekmen, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde milletin iradesini koruma ve Türkiye'yi ileriye taşıma kararlılığını sürdüreceğini ifade etti.

Basın açıklamasına AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu, Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, Gercüş İlçe Başkanı İbrahim Torlak, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı. - BATMAN