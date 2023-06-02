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AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz TBMM'de yemin etti

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz TBMM'de yemin etti

Politika Haberleri

AK Parti 28.dönem Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz TBMM'de yemin etti. TBMM 28. Yasama dönemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile düzenlenen yemin merasimi ile bugün başladı. Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz TBMM'deki görevine yemin ederek başladı.

AK Parti 28.dönem Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz TBMM'de yemin etti.

TBMM 28. Yasama dönemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile düzenlenen yemin merasimi ile bugün başladı.Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz TBMM'deki görevine yemin ederek başladı. Aldatmaz "TBMM 28. Yasama döneminin ülkemiz ve Bartın için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yusuf Ziya Aldatmaz Milletvekili Bartın Politika Haberler

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