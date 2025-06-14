AK Parti Bartın Milletvekili Aldatmaz'dan Rektör Akkaya'ya Ziyaret

Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile Ak Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörlüğü görevine başlayan Prof. Dr. Ahmet Akkaya'yı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette BARÜ'nün şehre ve bölgeye katkıları ile yeni dönem hedefleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Milletvekili Aldatmaz ile İl Başkanı Arslan, Rektör Akkaya'yı tebrik ederek yeni görevleri dolayısıyla başarılar diledi.

Rektör Akkaya ise nazik ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Aldatmaz ile İl Başkanı Arslan'a teşekkürlerini ifade etti. - BARTIN