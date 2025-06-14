AK Parti Bartın Milletvekili Aldatmaz'dan Rektör Akkaya'ya Ziyaret

AK Parti Bartın Milletvekili Aldatmaz'dan Rektör Akkaya'ya Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'yı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve üniversitenin bölgeye katkıları ile hedeflerini görüştü.

Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile Ak Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörlüğü görevine başlayan Prof. Dr. Ahmet Akkaya'yı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette BARÜ'nün şehre ve bölgeye katkıları ile yeni dönem hedefleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Milletvekili Aldatmaz ile İl Başkanı Arslan, Rektör Akkaya'yı tebrik ederek yeni görevleri dolayısıyla başarılar diledi.

Rektör Akkaya ise nazik ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Aldatmaz ile İl Başkanı Arslan'a teşekkürlerini ifade etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Survivor 2025'in şampiyonu belli oldu! Rakibini üç turda eledi

Survivor 2025'in şampiyonu belli oldu! Rakibini üç turda da eledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı

17 yıl sonra şampiyon olan takıma büyük şok
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa için kararını verdi! Sürpriz hamle
Survivor finalinde skandal! Finali kaybeden Batuhan Karacakaya seyirciye küfretti

Survivor finalinde skandal! Yenilgiyi hazmedemedi, seyirciye küfretti
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.