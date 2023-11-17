AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı ile İlçe Başkanları Toplantısı, geçtiğimiz akşam, İl Başkanvekili Vahdettin Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir İl Koordinatörü Şahin Tin, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan'ın videokonferans yöntemiyle katıldığı toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilçe başkanları katıldı.

Teşkilat çalışmaları değerlendirildi

Gündem ve teşkilat çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda konuşan İl Başkanvekili Vahdettin Çiftçi, "Allah'ın izniyle el ele, gönül gönle hayırlı ve güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Genel ve yerel gelişmeleri ele aldığımız toplantımız hayırlara vesile olsun" dedi. - BALIKESİR