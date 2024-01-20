AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren Ak Parti'de Bahçelievler Belediye Başkan Adayı ise Hakan Bahadır oldu.

HAKAN BAHADIR KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr. Hakan Bahadır, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitim aldı ve aynı üniversitede radyoloji alanında ihtisas yaptı. Mezuniyetinin ardından Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Bahadır, aynı dönemde Mut İlçesi Kaymakam Vekilliği görevlerini üstlendi. Mersin'deki görev süresinin ardından Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri Başhekimliği görevini üstlenen Bahadır, özel sektörde sağlık yatırımları yaparak Betatom Emar Görüntüleme Merkezi'ni kurdu.

Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak akademik alanda çalışmalarını sürdüren Dr. Hakan Bahadır, birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif olarak görev aldı.

STK VE SİYASET HAYATI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektör Başkanlığı, Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcılığı gibi önemli pozisyonlarda bulundu.

2001 yılında AK Parti üyesi olan Dr. Hakan Bahadır, siyasi kariyerine 2003-2009 yılları arasında AK Parti Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladı. 2009-2011 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Bahadır, 2011 yılında AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na getirildi ve 4 yıl boyunca ilçede önemli siyasi faaliyetlere öncülük etti.

2015 yılında gerçekleşen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olmuştur. 2018 yılında yapılan AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Bahadır, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.

31 Mart 2019 seçimlerinde %49,89 oy alarak Bahçelievler Belediye Başkanı seçilen Dr. Hakan Bahadır, 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Ak Parti tarafından bir kez daha aday olmuştur.