AK Parti Aydın İl Teşkilatı bayramlaştı

Ak Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Törende konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Ağustos ayında 2023 seçimleri için çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı Efeler ilçesindeki öğretmen evinde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramlaşma töreninin açılış konuşmasını yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, bayramdan sonra genel seçim startını vereceklerini belirterek, "Genel seçimlere bir yıldan az bir süre kaldı. Meclis kapandı ve Kurban Bayramı'ndaki 9 günlük tatil ile birlikte teşkilatımızın güzelce dinlenmesinin ardından seçim çalışmalarımıza başlayacağız. Programımız hazır. Ağustos ayında tüm teşkilatımızı çok yoğun bir çalışma programı bekliyor" dedi.

Aydın'ın tarım ve turizmin yanında sanayide de önemli ilerlemeler katettiğini belirten Özmen, "Geçen günlerde sanayi üretimleri açıklandı. Açıklanan sanayi üretim rakamlarında Türkiye'de Aydın olarak 19'uncu sırada yer aldık. Aydın artık, turizm ve tarımın yanında bir de sanayi şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Organize sanayilerimiz gelişiyor ve büyüyor. Bu gelişmenin öncülüğünü yapanlardan birisi de sağ olsun Buharkent Belediye Başkanımız Mehmet Erol beyefendidir. Buharkent organize sanayide istihdama ciddi bir katkı sağladı" diye konuştu.

Özmen, AK Parti hükumetinin vatandaşları bu zamana kadar yüksek fiyatlara karşı ezdirmediğini ve bundan sonra da ezdirmeyeceğini ifade ederek, "Korona virüs salgını sonrası yaşanılan sıkıntılar, ardından Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında yaşananlar, dünyanın içine girdiği ortam ve alım gücündeki düşmeler. Hepsini biliyoruz. Hem yıl başında hem de bu ayın başında yapılan zamlarla vatandaşlarımızın alım gücünü yükselttik. İnşallah önümüzdeki yıl başında verilecek zamlarla AK Parti hükumeti olarak nasıl bu güne kadar vatandaşların yanında olarak yüksek fiyatlara karşı vatandaşları ezdirmediysek, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Hükumetimiz milletimizin refahı ve vatandaşımızın alım gücünün yükselmesi için tüm gayreti gösteriyor. Millet bu sıkıntılardan çıkışın tek yolunun AK Parti olduğunu konusunda hala aynı kanaati taşıyor. AK Parti teşkilatlarına düşen şey, milletin bizden beklediklerinin gereğini yapmaktır. İnşallah Aydınımızda da milletvekillerimiz ve teşkilatımız ile birlikte yapacağımız çalışmalarla 2023'te bir zaferi daha tarihe yazdıracağımıza inanıyor, tüm Aydınlıların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ortada bir başarı varsa bu hepimizin"

AK Parti'nin başarısında teşkilatın en uç noktasından en üst noktasına kadar tüm herkesin emeği olduğunu ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "AK Partili tüm belediye başkanlarımız, gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Partimizin Aydın milletvekilleri de sağ olsunlar bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmıyorlar. Teşkilatımız da teşekkürün en büyüğünü hak ediyor. Çünkü ortada bir başarı var ise bu başarı tek taraflı değildir. Birlik ve beraberliğin ürünü olarak ortaya çıkan başarımız için canla başla çalışan teşkilat mensuplarımızın hepsinin yüreğine, emeğine sağlık. Buharkent olarak bir çok hizmete öncülük yapmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz" diye konuşarak 2023 seçimlerinin önemine değindi.

2023 yılında yapılacak genel seçimlerin mutlaka kazanılması gerektiğini sözlerine ekleyen Erol, "2023 seçimleri çok ama çok önemli. 2023 seçimlerini kaybettikten sonra biz yerelde belediye başkanı olmuşuz yada olmamışız pek bir önemi yok. 2023 seçimlerinden zaferle çıkmamız lazım. Bu konuda teşkilatlarımıza güveniyorum. Kurban Bayramı'nın ardından bugüne kadar her zaman hazır olan teşkilatlarımızla 2023 seçimleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine; AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti Aydın milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ve partililer katıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Politika