AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen, görevinden istifa etti

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, bu yıl yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevini bıraktığını açıkladı.

Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, bu yıl yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevini bıraktığını açıkladı.

Özmen, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 2015 yılından itibaren il başkanlığı görevini sürdürdüğünü söyledi.

Milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldığını belirten Özmen, şunları kaydetti:

"8 yıl boyunca bu onurlu ve şerefli görevi yapmama imkan sağlayan başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve genel merkez teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar nasıl bu davanın neferi olarak hizmet ettiysem bundan sonra da aynı bilinçle büyük ve güçlü bir Türkiye, daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğim. 2023 seçiminin ülkemiz, ilimiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Toplantıya, AK Parti'li ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları da katıldı.