AK Parti Aydın İl Başkanı Ökten, Koçarlı'da gençlerle bir araya geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten Koçarlı'da gençlerle bir araya geldi. İl Başkanı Gökhan Ökten, gençlere hitaben konuşmasında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün daha 30'lu yıllarda 'İstikbal göklerdedir' düsturu, görüşü ışığında artık kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, savunma sanayimizden tutun da birçok alanda çok yetenekli gençlerimiz ortaya çıkmıştır. Gençlere sempatik görünmek için, 40 gündür iki eliyle kalp yapmak için kılıktan kılığa bürünenlerin böyle bir dertlerinin bulunmadığı çok açık. Biz gençlerimizle irtibatımızı, öyle mutfakta video çekerek, otobüs kapısında raks ederek sağlamıyoruz" dedi.

"Benim İl Başkanı Olmam Gençlere verilen değerin göstergesidir"

Ökten burada yaptığı konuşmada ; "Sizlerin yaşlarında, gençlik kolları İl başkanlığı yapan bu kardeşiniz bugün AK Parti il başkanı olarak görev yapıyor. AK Partinin gençlere verdiği önemi buradan da anlayabilirsiniz. Gençlik Kollarında ilk görev alan nesil şimdi bakan, milletvekili, genel başkan yardımcısı, belediye başkanı, bürokrat, iş insanı olarak gösterdikleri başarıyla kendilerinden söz ettiriyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda sizlerle de aynı gururu biz yaşayacağız" dedi.

"Seçilme yaşını 30'dan önce 25'e, sonra 18'e biz indirdik"

Konuşmasında AK Parti'nin gençlere olan güveninden de söz eden AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Biz gençlerimize güvendiğimiz için, seçilme yaşını önce 25'e, ardından 18'e düşürdük. Kanunlarımıza göre reşit sayılan her bir gencimizin sadece seçme değil, seçimle gelinen görevlerde de sorumluluk alabilmelerini biz sağladık. 'Fatih Sultan Mehmet, 20 yaşında bir çağı kapatıp bir çağı açtığına göre, O'nun torunları olarak bizler de aynısını yaparız.' dedik. Onlar kadırgaları karadan yürüttüler. Bizler Denizin altından tüneller yapıp metroyu, arabaları yürüttük. Bu gün artık Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gençlerimize farklı imkanlar sağlanarak TEKNOFEST gençliği oluştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün daha 30'lu yıllarda 'İstikbal göklerdedir' düsturu, görüşü ışığında artık kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, savunma sanayimizden tutun da birçok alanda çok yetenekli gençlerimiz ortaya çıkmıştır. Ülkemizi kalkındıracak dünyada söz sahibi olacak, donanımlı, okuyan, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençler işte burada. Gençlere sempatik görünmek için, 40 gündür iki eliyle kalp yapmak için kılıktan kılığa bürünenlerin böyle bir dertlerinin bulunmadığı çok açık. Biz gençlerimizle irtibatımızı, öyle mutfakta video çekerek, otobüs kapısında raks ederek sağlamıyoruz. Gençlerimizle muhabbetimizi, öncelikle onlara yüz yüze bir araya gelerek yapıyoruz. İşte bugün de burada, aynı hassasiyetle, aynı anlayışla bir aradayız. Bilinmelidir ki AK Parti, gençlerin partisidir. Bunun için 14 Mayıs seçimleri en çok da gençlerin seçimidir. Kendi geleceğimizin inşasında, bugün kullanacağımız bir oy bile çok kıymetli. Bizlerde bu düşünceyle, kapısını çalmadığımız ulaşamadığımız tek bir genç bırakmama gayesiyle gece gündüz sahadayız" diyerek gençlerin enerjisi, dinamizmi, heyecanı ve desteğiyle Türkiye Yüzyılı'na yürüdüklerini ifade etti.

Koçarlı Kent Ormanı Sosyal tesislerinde 'İlk Oyum AK Partiye', 'ilk Oyum Erdoğan'a etkinliğinde İl Başkanı Ökten'e Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan İlçe Başkanı Ümit Özdemir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın Koçarlı İlçe Başkanı Serhat Deveci eşlik etti. - AYDIN