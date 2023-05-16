AK Parti Aydın İl Başkanı Ökten: '28 Mayıs seçimlerinde tarihi bir başarıya imza atacağız'

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi sonrasında yaptığı açıklamada 2. tura kalan ve 2 hafta sonra gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek, "28 Mayıs seçimlerinde tarihi bir başarıya imza atacağız" dedi.

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Aydın'dan CHP 4, AK Parti 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkartarak meclise gönderdi. Ancak cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayın 50+1 salt çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İlk turda en çok oy alan adaylardan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci tur oylaması yapılacak.

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten seçimler sonrası sonuçlara göre meclise girmeye hak kazanan Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen'inde katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenledi. Konuşmasına Şırnak'ta şehit düşen 3 jandarma personeli ve 1 güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileyerek başlayan AK Parti Aydın İl Başkanı Ökten, "Ülkemizin en kritik seçimlerinden ilk sınavını 14 Mayıs 2023 Pazar günü alnımızın akıyla verdik. Aydın'da ve Türkiye'de tahriklere gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan canla başla mücadele ettik ve başardık. Bu süreçte gecesini gündüzüne katan tüm teşkilat mensuplarımıza vekil adaylarımıza bizlere oy verme teveccühü gösteren tüm aydın seçmenlerimize ve tüm basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle 28 Mayıs tarihinde taçlandırmaktır. 28 Mayıs tarihi 27 Mayıs darbesinin 63. yıl dönümü münasebetiyle çok büyük öneme haizdir. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere bizler siyasetinin merkezine milli iradeyi, ülkeye ve millete hizmet aşkını koymuş bir ittifakın mensuplarıyız. Şimdiye kadar bizlere sahip çıkmış aziz milletimize şükran borcumuzu daha fazla çalışarak ve daha fazla gayret göstererek ödeyebiliriz. Aydın bizden hizmet bekliyor, Türkiye bizden hizmet bekliyor, icraat bekliyor, milletimiz bizden kendisinin hedefleriyle buluşturmasını istiyor" dedi.

"28 Mayıs için çalışmalara başladık"

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için çalışmalarına başladıklarını belirten Ökten, "Türkiye Pazar günü gösterdiği olgunlukla dünyanın en ileri demokratik kültürüne sahip ülkelerden biri olduğunu göstermiştir. YSK tarafından yapılan açıklamalara göre en yakın rakibimizle aramızda 2 buçuk milyon oy farkına rağmen Cumhurbaşkanı seçimi 0,5 puandan daha az bir farkla 2. tura kalmıştır. 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak ve inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. Türkiye yüzyılı vizyonumuz istikametinde 28 Mayıs için bugünden itibaren çalışmalara başladık. Durmak yok yola devam" diye konuştu.

"22 yıldır iftiraları bitmedi"

Seçim sonuçlarının ardından 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde AK Parti'nin aldığı yüksek oy oranları ile ilgili olumsuz yorum ve paylaşım yapanlar başta olmak AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek verenleri eleştirenlere cevap veren Ökten, "Her zaman insanların özgürlüklerinin kısıtlanacağı, evlere kapatılacağı, tüm kadınların başlarının kapatılacağı, 3-4 evliliklerin serbest bırakılacağı gibi iftiralarla yürüdüler. Seçmen seçim sürecinde de devamlı baskı altında tutuldu. AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'nı destekleyenler hep ötekileştirildi. 22 yıldır bitmeyen iftiraları bu seçim sürecinde de bitmedi. Bizler her zaman seçmenin iradesine karşı saygılı olduğumuzu belirttik ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürdük. Normal olarak da karşı tarafımızdan da bunu bekler ve isteriz. Ama daha seçim sonuçlarının açıklanmaya başlaması ile birlikte millet iradesine bir manipülasyon yapmaya çalıştılar. Bize oy veren seçmenlere ağır saldırı ve hakaretlerde bulunuldu. Son olarak da başta deprem bölgesinde AK Parti'ye gösterilen teveccühün sandığa yansıması başta olmak üzere AK Parti'ye destek verenlerin nasıl ve niçin oy verdiklerini anlayamadıkları yönünde hakarete varan yorumlar yaptılar" diye konuşup İHA, SİHA, TOGG gibi hamlelerin görsellerini göstererek yorumlara tepki gösterdi. - AYDIN

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023