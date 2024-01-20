AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren Ak Parti'de Avcılar Belediye Başkan Adayı ise Abdullah Küçükoğlu oldu.

AK PARTİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU KİMDİR ?

1978 doğumlu, Ankara Çankaya doğumlu olan Abdullah Küçükoğlu, eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde tamamlamıştır. 2001 yılında Ak Parti'nin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete adım atan Küçükoğlu, 22 yıldır çeşitli kademelerde görev almıştır. İlçe yönetim kurulu üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, İBB Başkanlık Divanı katip üyeliği, İBB Deprem Doğal Afet Komisyon üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Komisyonu üyeliği, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. Halen Avcılar ilçe başkanlığı görevine devam etmektedir.

İstanbul ve Bulgaristan'da bulunan işyerleri ile tekstil ve kimya sektörlerinde ticaret yapan Abdullah Küçükoğlu, öğrencilik yıllarından itibaren birçok sivil toplum kuruluşunda başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı olan Küçükoğlu, 2024 seçimlerinde AK Parti tarafından Belediye Başkan adayı gösterilmiştir.