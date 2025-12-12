AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik: "Gürcistan'da şehit olan askerlerimizin anısı için anıt çalışması başlatıldı"

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Gürcistan'da bir ay önce düşen askeri uçakta şehit olan 20 askerin aziz hatırasının yaşatılması adına somut adımlar atıldığını açıklayarak, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nce uçağın düştüğü bölgede bir anıt ya da şehitlik yapılması için resmi bir çalışma başlatıldığını bildirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostane ilişkiler çerçevesinde sürecin hassasiyetle ele alındığını belirtti. Şehit askerlerin hatırasının yaşatılmasının hem insani hem de tarihi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Çelik, Gürcü yetkililerle yapılan temaslarda karşılıklı anlayış ve saygının ön planda olduğunu ifade etti. Büyükelçilik nezdinde yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Çelik, ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket ettiğini söyledi.

Azerbaycan'dan 11 Kasım tarihinde Türkiye'ye doğru yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de bilinmeyen bir nedenle düşmüş, kaza sonrası 20 asker şehit olmuştu. - ARTVİN