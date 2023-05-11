AK Parti Artvin Gençlik Kolları'nın paylaştığı seçim videosu sosyal medyada tartışma yarattı

AK Parti Artvin Gençlik Kolları tarafından paylaşılan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin yer aldığı bir binanın depremle yıkılmasını tasvir video sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Söz konusu video 50 bin vatandaşımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremleriyle dalga geçtiği iddiasıyla çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Twitter'dan videoya tepki gösteren bir kullanıcı "Acılar tazeyken, inanılır gibi değil" yorumunda bulundu.