AK Parti Artvin Gençlik Kolları'nın paylaştığı seçim videosu sosyal medyada tartışma yarattı
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AK Parti Artvin Gençlik Kolları tarafından paylaşılan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin yer aldığı bir binanın depremle yıkılmasını tasvir video sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Söz konusu video 50 bin vatandaşımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremleriyle dalga geçtiği iddiasıyla çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Twitter'dan videoya tepki gösteren bir kullanıcı "Acılar tazeyken, inanılır gibi değil" yorumunda bulundu.
Ak Parti Artvin Gençlik Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin yer aldığı bir binanın depremle yıkılmasını tasvir eden ve ardındanCumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktarıldığı bir video yayınladı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Video, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce vatandaşın evsiz kaldığı deprem felaketiyle dalga geçtiği iddiasıyla sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte o tepkilerden bazıları;