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AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç mazbatasını aldı

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç mazbatasını aldı

Politika Haberleri

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç düzenlenen program ile mazbatasını aldı.

Ak Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç düzenlenen program ile mazbatasını aldı. Ardahan Adliyesinin salonunda düzenlenen program ile Ak Parti'den milletvekili seçilen Kaan Koç, mazbatasını Ardahan İl seçim Kurulu İl Seçim Kurulu başkanı Hakim Nesrin Altaş Mutaf'dan aldı.

Milletvekili Kaan Koç mazbatasını aldıktan sonra açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Ersin Yılmaz, "Bizleri bu günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Rabbim bu mazbata töreniyle birlikte milletvekilimizi Ardahan'a hayırlı hizmetler yapmasını nasip eyler inşallah. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Koç, Rehavete kapılmadan çalışacağız

AK Parti Milletvekili Kaan Koç, 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminden de yüksek bir oy ile tamamlayacakları ve rehavete kapılmadan çalışacaklarını kaydetti.

Koç, halkın verdiği emaneti devraldıklarını, bu emaneti en iyi şekilde taşıyarak halka hizmet etmek istediklerini de söyledi. - ARDAHAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili AK Parti Kaan Koç Ardahan Politika Haberler

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