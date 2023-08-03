AK Parti Antalya İl Başkanı ve Aksu Belediye Başkanı Olayı Değerlendirdi

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, il binasında yaşanan olayı değerlendirdi. Çetin, İYİ Parti ve CHP'nin çalışmadığını belirterek, yaşanan olayı kınadı. Şahin ise saldırıyı hayal kırıklığı olarak nitelendirdi ve hizmetlerin engellenmeye çalışıldığını söyledi.

'ÇİRKİN BİR EYLEMDE BULUNULMUŞTUR'

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, il binasında olaya ilişkin açıklama yaptı. Çetin, AK Parti'nin saha çalışmalarını yerelde yürütmeye başladığını belirtti. İYİ Parti ve CHP'nin çalışmadığını ifade eden Çetin, "Bir eylemle karşı karşıya kaldık. Antalya'nın icraatlarından söz ettiğimiz bir ortamda ortalığı karıştırdılar. Mecliste başlayıp, makam odasında devam eden bir olay yaşadık. Başkanın görevi, meclisin düzenini sağlamaktır. Başkan, yetkisi gereği düzeni bozan kişiyi dışarı davet eder. İYİ Partili meclis üyesi, oyla o noktaya gelen kişi oy birliği ile komisyondan geçen maddenin görüşüldüğü anda çirkin bir eylemde bulunulmuştur" dedi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA,