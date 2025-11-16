Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin ailelerini ziyaret etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Oktay ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci ve Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir kardeşlerimizin Ankara'daki kederli ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk, acılarını paylaştık. Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, hatıralarını yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bu topraklar uğruna can veren yiğit evlatlarımızı asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA