AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarından Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde 12 Eylül açıklaması:

Ak Parti Ankara İl Gençlik Kolları, 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde basın açıklaması yaptı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Halil Atasoy, AK Parti Gençlik Kolları olarak 81 ilde milletin demokrasi mücadelesini hatırlamak ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığını ifade etmek üzere bir arada olduklarını söyledi.

12 Eylül 1980'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapatıldığı, siyasi partilerin faaliyetlerine son verildiği, anayasal düzenin askıya alındığı, temel hak ve özgürlüklerin ağır biçimde ihlal edildiği karanlık bir tarih olduğunu belirten Atasoy, "Aradan 46 yıl geçti. Bugün 12 Eylül'ü konuşurken Türkiye'nin darbeler ve vesayetle imtihanını da hatırlıyoruz çünkü siyasi tarihimiz boyunca yöntemler değişse de milletin iradesinin üzerinde bir irade tesis etme arayışı, ne yazık ki farklı biçimlerde tekrar tekrar karşımıza çıktı." diye konuştu.

Darbelerin sonuncusu olan 15 Temmuz 2016'da emniyetin ve yargının içine sızmış FETÖ unsurları eliyle seçilmiş hükümetin hedef alındığını anımsatan Atasoy, şöyle devam etti:

"Fakat o asırlık gecede karşılarında eski Türkiye yoktu. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milyonlar meydanlara çıktı. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla aziz milletimiz tankların önünde durdu, bayrağına, devletine, demokrasisine ve kendi iradesine sahip çıktı. O gece 253 vatan evladımız şehitlik mertebesine ulaştı, binlerce vatandaşımız gazilikle şereflendi. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Sandığın demokratik meşruiyetin temeli olduğunu vurgulayan Atasoy, "Bizim demokrasi anlayışımızda darbeler arasında ayrım yoktur. Askeri, bürokratik veya yargısal hangi kisve altında ortaya çıkarsa çıksın milli iradeyi tahakküm altına almaya çalışan her türlü darbenin, muhtıranın ve vesayet girişiminin karşısındayız." ifadelerini kullandı.

"Bu mücadeleyi geleceğe taşıma sorumluluğu biz gençlerin omuzlarındadır"

AK Parti olarak Türkiye'de demokratik siyasetin alanını genişletmek, vesayetin izlerini silmek ve millet iradesini devlet yönetiminin tartışmasız meşruiyet kaynağı haline getirmek için mücadele ettiklerini dile getiren Atasoy, "Bugün bu mücadeleyi geleceğe taşıma sorumluluğu biz gençlerin omuzlarındadır. Biz, darbe dönemlerinin korkularını değil onlara karşı verilen demokrasi mücadelesinin öz güvenini devralıyoruz. Geçmişimizi biliyor, siyasi hafızamıza sahip çıkıyor ve aynı karanlıkların bir daha bu ülkenin üzerine çökmesine müsaade etmeyeceğimizi söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basın açıklamasının ardından Gençlik Kolları üyeleri, 12 Eylül 1980 askeri darbesine ilişkin yazdıkları mektupları Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde kurulan "1980 numaralı sandığa" attı.

Kaynak: AA