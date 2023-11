AK Parti Ankara İl Başkanı Ulaşım Esnafı ile Buluştu

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, kentte toplu taşıma hizmeti veren ulaşım esnafı ile bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca düzenlenen "Ulaşım Esnafı ile Buluşma Programı"na katılan Özcan'a, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal ile ABB Meclisi Ulaşım Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın eşlik etti.

Programda konuşan Özcan, CHP zihniyetinin, Ankara'daki ulaşım esnafını kendilerine karşı kışkırtmaya çalıştığını ifade etti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ulaşım esnafı üzerinden siyaset yaptığını öne süren Özcan, "Biz hiçbir zaman esnafı, ekmeğinin peşinde olanı, rızkını kovalayanı siyasete bulaştırmadık. Biz her zaman esnafımızın yanında olduk. Biz sizleri korumak, muhafaza etmek için çabalıyoruz. Biz her zaman çözüm odaklı çalıştık. Ancak Sayın Yavaş kaostan beslendiği için hiçbir zaman çözüm üretmedi. Her zaman sorun üretip siyaset yapmaya çalıştı. Sayın Yavaş bugüne kadar ABB Meclisi'nden ne istediyse verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan'a, Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara ile Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, çerçeveli Türk bayrağı tablosunu hediye etti.