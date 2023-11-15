AK Parti Ankara İl Başkanı: 'Dijital Hayvanat Bahçesi' İhalesi Halkın Parasının Çöpe Atılmasıdır

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Dijital Hayvanat Bahçesi' ihalesinin halkın parasının çöpe atılmasına neden olacağını savundu. Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankapark'ın çürümesine ve yağmalanmasına göz yumduğunu öne sürdü.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) "Dijital Hayvanat Bahçesi" kurulması için düzenlenen ihalenin "halkın parasının çöpe atılmasına" neden olacağını savundu.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankapark'ın çürümesine ve yağmalanmasına göz yumduğunu öne sürerek, 160 milyon 880 bin lira bedelle yapılan "Dijital Hayvanat Bahçesi" ihalesine tepki gösterdi.

Yavaş'ın, Ankara'nın acil çözülmesi gereken birçok sorununu ısrarla görmezden geldiğini iddia eden Özcan, "4,5 yıldır Ankara'ya hizmet etmeyen Yavaş, şimdi yerel seçimlere 5 ay kala halka çalışıyor gibi görünmek için uğraşıyor. Ancak Yavaş, yaptığı 160 milyon 880 bin liralık 'Dijital Hayvanat Bahçesi' ihalesi ile halkın parasını ne yazık ki yine çöpe atıyor. Ankapark'ın çürümesine göz yuman Sayın Yavaş, 160 milyon liraya sanal dinozorlar yaptırıyor." ifadelerini kullandı.

Özcan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankapark'ın geleceğinin belirlenmesi için 23 Temmuz 2022'de yaptırdığı anketin sonuçlarını ve halkın isteğini görmezden geldiğini iddia etti.

Ankete sonucuna göre, 20 bin 547 kişinin, Ankapark'ın yeşil alan olmasını istediğini anımsatan Özcan, Yavaş'ın bunu gerçekleştirmediğini kaydetti.

İhale 14 Eylül'de yapılmıştı

ABB tarafından, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde inşa edilen "Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı"nın içinde oluşturulacak dijital hayvanat bahçesi için 14 Eylül'de "Dijital Hayvanat Bahçesi Görüntü Teknolojileri ve Ortamı Mal Alım İşi" ihalesi düzenlenmiş, ABB'nin sosyal medya hesabından canlı yayımlanmıştı.