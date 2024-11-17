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AK Parti Alaşehir'de Fedayi Kozan güven tazeledi

AK Parti Alaşehir'de Fedayi Kozan güven tazeledi
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AK Parti Alaşehir İlçe Teşkilatının 8. Olağan Kongresinde mevcut İlçe Başkanı Fedayi Kozan partililerden güven oyu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Ak Parti Alaşehir İlçe Teşkilatının 8. Olağan Kongresinde mevcut İlçe Başkanı Fedayi Kozan partililerden güven oyu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde yapılan kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Tek liste olarak seçime katılan mevcut Başkan Fedayi Kozan kayıtlı 400 delegeden seçime katılan 237 delegenin 236'sının oyunu alarak güven tazeledi. Seçimde bir oy geçersiz sayıldı.

Kongrede AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer Lale, Fehmi Key, Ayşe Kınık ve İbrahim Türkyılmaz divan kurulu olarak görev yaptı. Kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının video konuşması dinlendi.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedayi Kozan, göreve geldikten sonra Alaşehir'de oy oranlarının arttığını dile getirip, yapılan hizmetleri anlattı.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de kongrede birer konuşma yaptı.

Seçim sonunda partililere teşekkür eden Fedayi Kozan, "Kongreye delege ve delegelerimizin dışında katılım çok güzeldi. Atmosfer çok iyiydi. Bu da bize, büyük bir teveccüh olduğunu ve bugüne kadar yaptığımız çalışmaların doğru olduğunu gösterir. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerimizin yanında devam eden hizmetlerimize yenilerini de ekleyerek devam edeceğiz. Kongreye katılan ve bizleri onurlandıran herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Fedayi Kozan'ın Listesi şu isimlerden oluştu: "Ahmet Özdemir, Ali Türkmen, Ali Serhat Açar, Ayhan Gökay, Ayşe Akman, Bayram Köksoy, Ceylan Özkan, Doğan Yüksel, Erol Candan, Ferhat Mutlu, Harun Yıldırım, Hüseyin Bilgiç, Hüseyin Boğa, İsmail Usta, Kadir Demir, Kadir Hakan Erdem, Mazlum Kos, Mehmet Şeker, Mehmet Karaman, Mustafa Yaşar, Ramazan Savran, Ramazan Tüfekçi, Salih Karaca, Selma Kılınç, Süleyman Kızıltepe, Yusuf Altun, Zehra Fatma Çamlıbel, Zeki Çetin Atak ve Zeynep Güleç." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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