AK Parti Ağrı Milletvekili Kilerci: "Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye'nin Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan saldırıyı kınayarak, "Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir" dedi.

Kilerci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'de Büyükelçiliğimizin yakınında Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan çirkin saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu tüm dünyaya haykıran, daha adil bir dünya için durmadan çalışan, inandığını söyleyen, söylediğini yapan liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgimizdir. "dedi. - AĞRI