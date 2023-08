AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Ağrılı iş adamlarını ziyaret etti

Ak Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Teşkilatları, dernek ve Ağrılı iş adamlarını ziyaret etti.

AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, ilk olarak Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Gürcan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtalı'ya teşekkür etti. Daha sonra AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı'na geçen Tahtalı, burada AK Parti Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu ile bir araya geldi. Tahtalı, Gündoğdu'ya ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, Ağrı ile ilgili bilgi verdi. Gündoğdu ise Tahtalı'ya ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını söyledi. Tahtalı, daha sonra teknoloji alanında dünyanın tanıdığı bir isme hayat vererek Türkiye'yi gururlandıran Ağrılı İş Adamı Mehmet Atmaca'yı ziyaret etti. Atmaca'nın ofisinde gerçekleşen ziyarette, Tahtalı, Atmaca'ya ülkeye kattığı değer nedeni ile kutladı ve misafirperverliği için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Atmaca ise Tahtalı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Ağrılı hemşerilerine her zaman destek olmaya hazır olduğunu belirtti. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, son olarak AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir ile görüşen Tahtalı, Demir'e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. Demir de Tahtalı'ya ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Tahtalı'nın ziyaretlerine AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı Mehmet Gül de eşlik etti. Gül, Tahtalı ile birlikte AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nın yanısıra Düzce Ağrılılar Derneği ve Ağrılı İş Adamı Erkan Öner'i de ziyaret etti. Gül, ziyaretlerde ilgi ve alaka gösteren herkese teşekkür etti. Tahtalı ve Gül, yaptıkları ortak açıklamada, AK Parti'nin birlik ve beraberlik ruhunu her yerde yaşattıklarını belirterek, "AK Parti ailesi olarak her zaman birbirimizin yanındayız. Hemşerilerimizle buluşmak ve onların sorunlarını dinlemek bizim için çok önemli. Ağrılı kardeşlerimizle gurur duyuyoruz." dediler. - AĞRI