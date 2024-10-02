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AK Partili Alkayış: Vatandaşın gündeminde erken seçim yok

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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış töreni öncesinde Haberler.com'a konuştu. Erken seçim tartışmalarına değinen Alkayış, Türkiye'nin şu anda böyle bir gündeminin olmadığının altını çizdi.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Haberler.com'un sorularını cevaplandırdı. yeni yasama döneminde yasal düzenlemeler ile ekonominin öncelikler arasında olduğunu kaydetti. Erken seçim gibi bir gündemlerinin olmadığı kaydetti.

"Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, piyasalardaki kriz ve ardından yaşadığımız depremin Türkiye'mize maliyeti şu ana kadar 104 milyar dolar. Tasarruf tedbirleri uygulanıyor ama deprem bölgesinde bu tasarruflar uygulanmıyor. Bunların bir maliyeti var. Ekonomik sıkıştırma var. Başta sepetimizin dolduğunu, mutfağımızdaki imkânların arttığını hep beraber göreceğiz. Tüm tedbirler bunun üzerine. Ancak bu kolay bir iş değil. Ciddi bir mücadele gerektiriyor. Çok fonksiyonlu, çok etkisi olan, çok bileşeni olan bir ortam, uluslararası piyasadan kaynaklanan meseleler var, enerji sektörünün maliyetlerinin yükselmesiyle ilgili kısım var. Bir de ülke içerisinde mücadele etmemiz gereken ekonomik krizden bağımsız fırsatçı, bunu kötü niyetle kullanan kimseler var. Hepsiyle ilgili bir yola girdik. İstihdamı artırdıkça, ekonomiyi güçlendirdikçe, önümüzü gördükçe bunu hep beraber yaşayacağız. Yavaş yavaş da bunu görüyoruz."

"VATANDAŞIN GÜNDEMİNDE ERKEN SEÇİM YOK"

"Vatandaşın gündeminde ekonominin rahatlaması var, Türkiye'nin temel meselelerinin çözümü var. Türkiye artık bir seçim atmosferini kaldıramaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zaten erken seçimi ortadan kaldırmak için getirildi. Muhalefet partileri eski sisteme göre konuşuyorlar. Vatandaşın gündeminde de siyasetin gündeminde de erken seçim yok."

AK Partili Alkayış: Vatandaşın gündeminde erken seçim yok
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Politika

Mustafa Alkayış Milletvekili Adıyaman AK Parti Politika Türkiye

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Yorumlar (2)

Mengele:

Vatandasa sordumu yoksa vatandasin söz hakki yokmu hep onlar karar veriyor

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şahabettin Ayyıldız:

Acaba, ama kısmen haklı insan hiyarerşisinde biriirinci öncelik açlık

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