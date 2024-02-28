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AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı 28 Şubat Darbesi'ni kınadı

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AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı, 28 Şubat Darbesi ile ilgili açıklama yaparak darbenin insanlık tarihine kara bir leke olduğunu vurguladı.

Ak Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat Darbesi ile ilgili açıklama yapıldı.

Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hilal Doğan Güvenç tarafından parti binasında yapılan basın açıklamasında, 28 Şubat Darbesi'nin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiği vurgulandı.

Başkan Yardımcısı Güvenç, "27 yıl önce silahlı cunta tarafından, sözde irtica tehdidi ile bütün bir ülkeyi çevrelemeye çalışmak, toplumun çeşitli kesimlerini vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen 28 Şubat Darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Failleri tarafından bin yıl sürecek yaklaşımı ile savunulan bu karanlık girişimin değil bin, on yıl bile sürmemiş olması vesayetçilerin hukuksuzluğunun, kirli hesaplarının net bir göstergesidir. İslami kimliğe duydukları derin öfkeyi, sistematik ve kanun dışı vahşi bir militarist dayatma ile dışa vuran darbeciler aldıkları anti-demokratik MGK kararları ile dönemin iktidarına darbe vurmuşlardı. Yaşanan darbe süreci ile birlikte İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesimi türlü yollarla kısıtlandı. Genç kızlar üniversitelere başörtüleri ile giremedi, kılık-kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahkum bırakılarak ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçmeye zorlandılar" ifadelerini kullandı.

Güvenç, açıklamasına şöyle devam etti:

"Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlileri eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi yeşil sermeye adı altında kategorize edildi, ötekileştirildi. 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı vermeye çalışanlar, Aziz Milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyor, 21 yıldır her şartta ve şartta darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti yöneticileri katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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