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AK Parti adayı zafer konuşması yaptı, Lütfü Savaş ise "Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi

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Hatay'da yerel seçim maratonu sona erdi. Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı kentte AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, rakibi CHP'nin adayı Lütfü Savaş'ı kıl payı farkla geçerek seçimi kazandı. Mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş ise, sonuçlara itiraz etti. Bir açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu'na gelerek burada partililerle istişare etti. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlayan Başkan Savaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"VERİLER ARASINDA BÜYÜK FARKLILIKLAR VAR"

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, ellerinde olan verilere göre 8 bin oy farkla önde olduklarını belirterek, "Deprem gecesinde yaşadığımız gene buradayız, uykusuz bir şekilde. Bu seferde Hatayımızın namusu olan sandığına ve oyuna sahip çıkmak için buradayız. Birçok noktada bize gelen verilerle kendilerinin ortalığa attığı veriler arasında çok büyük farklılıklar var. Bizde ve YSK'nın da içeride sisteme girdiği kadarıyla 8 bin öndeyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti adayı zafer konuşması yaptı, Lütfü Savaş ise 'Bu işin peşini bırakmayacağız' dedi

"8 BİN KÜSUR OY ÖNDEYİZ, BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Oyların taşınması esnasında yaşanan çeşitli olaylar olduğunu iddia eden Başkan Savaş, "İktidar partisinin temsilcileri ne olduysa saat 1 buçuktan sonra biz kazandık diye ortaya çıktılar. Baktığımız kadarıyla 168 sandık daha var daha ve biz 8 bin küsur öndeyiz. Nasıl kazandıklarını anlamış değiliz, bütün arkadaşlarımıza ekiplerimizle bu işin peşini bırakmayacağız. Sandıkta kazandığımızı, adliyede veya adliyeye gelmeden önceki pozisyonda kaybetmek istemiyoruz. Bunu sonuna kadar götüreceğiz. Gelen oy pusulalarının çeşitli kişiler tarafından içeriye geçirildiğini, resmi olarak görülen insanlar tarafından gelen sandık görevlilerinin elinden alıp içeri girdikleri ve adliyeden uzak bir noktada alıp da adliyeye getiriyoruz diye getirdikleri şeklinde birçok bilgi var elimizde. Bu işin peşini bırakmayacağız." dedi.

AK Parti adayı zafer konuşması yaptı, Lütfü Savaş ise 'Bu işin peşini bırakmayacağız' dedi

"HATAY VALİSİ'NİN MÜDAHİL OLDUĞU BİR MİLLİ İRADE GASPI SÖZ KONUSU"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi'nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız." ifadelerine yer verdi.

AK Parti adayı zafer konuşması yaptı, Lütfü Savaş ise 'Bu işin peşini bırakmayacağız' dedi

CUMHUR İTTİFAKI ADAYI ZAFER KONUŞMASI YAPTI

Öte yandan Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti İl Başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, "Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Biz birbirimize sımsıkı sarıldık ve sonuç itibariyle başardık. Kıymetli dostlarım biliyorsunuz ki biz Cumhur ittifakı olarak yola çıktık. Biz birbirimize sımsıkı sarıldıkça sonuç itibariyle başardık. Bundan sonra görevimizin ağırlığını ve sorumluluğunu biliyoruz. Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi ve hürmetlerimi sunuyorum." dedi.

AK Parti adayı zafer konuşması yaptı, Lütfü Savaş ise 'Bu işin peşini bırakmayacağız' dediCumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Öntürk Lütfü Savaş Hatay Politika Güncel Haberler

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