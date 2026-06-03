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AK Parti 4 ilde il başkanı değişikliğine gitti

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AK Parti, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanlarının yönetimleriyle kısa sürede göreve başlayacağını duyurdu. Parti, değişim sürecini Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yürüttüğünü belirtti.

Ak Parti'de, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanlarının yönetimleriyle kısa sürede görevlerine başlayacağı duyuruldu.

Ak Parti'den yapılan açıklamada, partinin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidildiği kaydedildi. Bu çerçevede Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanlarının yönetimleriyle beraber kısa sürede görevlerine başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle devam etti:

"AK Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

Haberler.com
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