Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Oğlunun HDP tarafından kaçırılarak PKK'ya teslim edildiğini ileri süren Aynur Panay, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Ailelerin evlat nöbeti bin 512'inci gününde devam ediyor

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 512'inci gününde de sürüyor.

Oğlunun HDP tarafından kaçırılarak PKK'ya teslim edildiğini ileri süren Aynur Panay, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

15 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten Panay, "5 yıldır oğlum için buradayım. HDP oğlumu kaçırıp PKK'ya teslim etmiştir. 15 yıldır oğlum yok, oğlumu istiyorum. Emrah, eğer beni görüp duyuyorsan gel. Orası senin yerin değil. Bizim devletimiz güçlü bir devlet. Ceza, hapis yok. İstanbul'dan geldim. Emrah, seni almadan hiçbir yere gitmiyorum" dedi. - DİYARBAKIR