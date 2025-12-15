Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Genel Kurul'da, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi, CHP Grubu'na da taziyelerini iletti.

Göktaş, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfusun yaşlandığına ve doğurganlığın azaldığına dikkati çekti.

Kadınlarda ve erkeklerde evlilik yaşının yükseldiğini anlatan Göktaş, geçmişte doğum kontrolüne yönelik gazetelere yansıyan haberleri paylaştı.

Göktaş buna atıfla "doğurganlık hızındaki düşüşün bir anda olmadığının" altını çizerek, "Doğurganlık düşüşümüz bir anda olmadı, 1960 yılından bu yana çok kapsamlı ve programlanmış şekilde indirildi. Şu anda maalesef nüfus planlaması ülkemizin gündemine oturdu. Nasıl oturdu biliyor musunuz, zihinlerde oturdu. 'Bir kız bir erkek yeter', 'az çocuk, öz çocuk, nitelikli çocuk' diyerek oturdu." sözlerini sarf etti.

Nüfus çöküşünün "küresel bir trend" olduğunu söyleyen Göktaş, bütün dünyanın nüfus çöküşüyle uğraştığını belirtti.

Bakan Göktaş, "Biz ülkemizi, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumak, ülkemizi güçlü tutmak adına bu yılı 'Aile Yılı' ilan ettik, Aile Eylem Planımızı ortaya koyduk ve önümüzdeki 10 yılı da 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' koyduk." ifadesini kullandı.

Dünyada pek çok ülkenin derdinin aynı olduğunu kaydeden Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de diyoruz ki 'biz, ülkemizdeki gençleri, nüfusumuzu güçlendirelim, ülkemizin rekabetçi tutumunu koruyalım. Belki burada yeterince sayamadığımız icraatlara Fransız kalmış olabilirsiniz. Bir kez daha altını çizmek istiyorum, artık bütün dünya biliyor ki aileyi güçlendirmeden hiçbir kalkınma modeli, hiçbir sosyal politika kalıcı olamaz. Bu nedenle aileyi sahiplenmek lazım."

Göktaş bu konuda, milletvekillerine istedikleri zaman sunum yapabileceğini aktararak, "Ben asli ve milli olarak bu konuyu çok güçlü bir şekilde sahiplendim. İnşallah sizler de sahiplenirsiniz de ülkemizin rekabetçi gücünü güçlendirmeye devam edelim. Bunu birlikte yapmamız lazım, bu konu siyaset üstü bir konu." dedi.

Dünyadaki yaşlı bakım modellerine değinen Göktaş, bu konuda Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bir "Yaşlı Profil Araştırması" yaptıklarını, bu araştırmada yaşlıların yüzde 75'inin kendi aileleriyle, kendi evlerinde ve mahallelerinde komşularıyla yaşlanmak istediklerini söylediğini aktararak, bir yandan huzurevi yapmaya devam edeceklerini bir yandan da evde destek modellerini güçlendireceklerini belirtti.

"İzmir'in okullarında tuvaletlerde sabun var ama çeşmelerinde su akmıyor"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, CHP camiasına başsağlığı diledi.

Uluslararası standartlarda referans kabul edilen sıralamalarda kuruluşu eski üniversitelerin bulunduğunu dile getiren Tekin, 10 yıl sonra yeni kurulan üniversitelerin de o sıralarda yer alacağını ifade etti.

CHP milletvekillerinin mülakatlarla ilgili eleştirilerde bulunduğunu anımsatan Tekin, şöyle devam etti:

"Sizin mülakat deyince aklınıza gelen şey, [Mehmet] Moğultay ve Seyfi Oktay döneminde yapılan mülakatlar. Mülkiye mezunu olarak ben o mülakatlara girmiştim. İlk 100'e girenlerden 57'si, ilk 10'a girenlerden 6 tanesi elendi. Madem mülakata bu kadar karşısınız, Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi neden mülakat yapıyor? KPSS ile alın o zaman. İtfaiyeciye mülakat meşru, öğretmene değil mi? Kusura bakmayın, geçeceksiniz bunu. Burada bir milletvekili dedi ki 'Siyasi referanslarla mülakatlarda öğretmenler atandı birilerinin yerine.' Siyasi referansla mülakatlarda sıralamaya giren bir kişi ispat edin gereğini yapacağım. İspat edemezsiniz, özür dilemek zorunda kalacaksınız. Okulların tuvaletlerinde sabun var. İzmir'in okullarında tuvaletlerde sabun var ama çeşmelerinde su akmıyor. Bir sahtekarlığı tespit ettiysek gereğini yaparız. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasında sahtekarlık var, tespit edildi ve iptal edildi. 1990 yılında Ekrem İmamoğlu, Gülbahar Hatun Kolejlerinin kurucusu. Bu yatay geçişle bunun arasında bir bağlantı kurmanız lazım."

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) protestolarında tutuklananlardan bahsedildiğini dile getiren Tekin, demokratik toplumlarda protestonun, hukukun tanımladığı sınırlarda yapılabileceğini vurguladı.

Tekin, şöyle konuştu:

"Bahse geçen çocuklar, protesto hakkını kullandıkları için değil, kamu malına, toplantı özgürlüğüne zarar verdikleri için tutuklanmışlardır. Her gün bir sürü kişi protesto yapıyor, atamaları, başka şeyleri protesto ediyor. Onların hiçbiri tutuklanmadı. Bir toplantı esnasında oturumları basan, ellerindeki boyalarla orada zarar veren kişileri 'protesto hürriyetinden dolayı tutukladınız' derseniz ya bilmiyorsanız, ya da manipüle ediyorsunuz demektir."

Köy okullarında bir öğrenci bile olsa okulun açıldığını, 426 köy okulunun mevzuattaki koşulları karşılamamasına rağmen açık tutulduğunu söyledi.

Akran zorbalığıyla ilgili yoğun çalışmalarının yapıldığını kaydeden Tekin, bundan sonraki süreçte bakanlığın faaliyetlerinde "akran nezaketi" ifadesini kullanacaklarını bildirdi.

Genel Kurulda konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversitenin 2026 yılı bütçeleri kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.