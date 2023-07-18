Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Türkiye Yüzyılı, Sosyal Politikalarla İnşa Edilecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni dönemdeki çalışmaları değerlendirmek üzere 81 ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri ile bir araya geldi. Göktaş, Türkiye'nin gücünü milletten alan devlet anlayışıyla kültürün inşasında ve aktarımında sosyal politikalar, sosyal hizmet ve yardımlar kapsamında tüm hedeflerin gerçekleştirileceği bir yüzyıl olacağını belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye Yüzyılı, gücünü milletten alan devlet anlayışıyla kültürümüzün inşasında ve aktarımında; birey, aile ve topluma yönelik sosyal politikalar, sosyal hizmet ve yardımlar kapsamında tüm hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz yeni bir yüzyıl olacak" dedi.

Bakan Göktaş, yeni dönemdeki çalışmaları değerlendirmek üzere 81 ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri ile bir araya geldi. Göktaş, il müdürleriyle buluşmayı ve istişare etmeyi çok önemsediğini belirterek, "Sizler bakanlığımızın yereldeki yöneticilerisiniz. Çok önemli bir konumdasınız. Bakanlığımızın dolayısıyla devletimizin halkımızla hizmet yoluyla iletişimini sağlayan adeta hayati bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bu hayati görevin ne kadar önemli olduğunu deprem döneminde daha da fark ettik. Sadece bu deprem döneminde değil afet döneminde de sel felaketlerinde de fark ettik. Bizler devletimizin veren eli, milletimizin sımsıkı sarılan anneleri, babaları, yaraları saran kardeşleri olduk" diye konuştu.

Bakanlığın çocuklar, kadınlar, dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalar yürüttüğünü, sosyal destekleri yeniden tanımladığını söyleyen Göktaş, "Aile toplumun merkezidir; bakanlığımız da şehirlerimizde, kamu kurumlarının merkezinde yer almalıdır. Özellikle kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konularında kolluk kuvvetleri, jandarma, hakim ve savcılarla etkin iş birliğinin sağlanmasının koruyucu ve önleyici bir gücü olacağına inanıyorum. Aileyi merkeze alan bir vizyonu bu ülkede tanımlayacağız. Tüm dezavantajlı grupların daha da güçlenmesi bizim elimizde. Bütün bunları birlikte yapacağız. Daha çok çalışacağız; daha titiz, daha ilgili, daha şefkatli olacağız. Bakanlığımızın hizmet ve ilgi alanı çok geniş çünkü biz Aile Bakanlığıyız. Aile her şeyden önce gelir, aile her şey demektir" ifadelerini kullandı.