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Bakan Göktaş'tan Van'da yoğun program

Bakan Göktaş'tan Van'da yoğun program
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'da valilik ve parti ziyaretlerinin ardından evlilik kredisi alan bir aileyi evinde ziyaret etti. ADEM'i gezen Bakan, kursiyerlerle görüşüp Terörsüz Türkiye Buluşması'na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Van'a geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Bakan Göktaş, ilk olarak Valiliği ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret eden Göktaş, parti teşkilatı ile bir araya geldi. Programı kapsamında evlilik kredisinden yararlanarak çocuk sahibi olan bir aileyi evinde ziyaret eden Bakan Göktaş, Edremit ilçesindeki Aile Destek Merkezini (ADEM) de ziyaret ederek kursiyerlerle görüştü. Ardından burada öğrenim gören minik kursiyerlerle sohbet eden Göktaş, kentteki temaslarını "Terörsüz Türkiye Buluşması" programıyla sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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