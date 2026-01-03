Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş 'Sarıkamış Ekspresi'ni karşıladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinlikleri için Ankara'dan Kars'a "Sarıkamış Ekspresi" ile gelen gençleri karşıladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Bu toprakta izin var" sloganıyla düzenleyeceği etkinlikler kapsamında, 2 Ocak'ta Ankara Tren Garı'ndan hareket eden, gençlerin yanı sıra şehit ve gazi çocuklarının yer aldığı kafileyi taşıyan "Sarıkamış Ekspresi" Sarıkamış'a ulaştı.

Ankara'dan yaklaşık 30 saatlik yolculuğun ardından Sarıkamış Tren Garı'na gelen treni karşılayan Göktaş, bazı gençlere çiçek takdim etti.

Karşılamada, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Kars Belediye Başkanı Ötügen Senger, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ile diğer ilgililer yer aldı.