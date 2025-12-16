Bakan Göktaş: 'Hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hizmetlerimizi vatandaşlarımıza sunuyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beyoğlu'nda düzenlenen ' İstanbul Hayırda Yarışanlar Buluşması'na katıldı. Göktaş, "Hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hizmetlerimizi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bugün Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatları 68 ulusal ve uluslararası proje yürütüyor" dedi.

İstanbul Hayırda Yarışanlar Buluşması Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İstanbul Valisi Davut Gül katıldı.

Bakan Göktaş, törende yaptığı konuşmada, "Bugün İstanbul'da, yetimin başını okşayan, yaşlının elinden tutan, ihtiyaç sahibinin kapısını çalan, bir çocuğun hayatına umut olan binlerce hayırseverimiz var. Bu zincirin her bir halkası, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor. Yarının daha güçlü, daha dirençli ve daha huzurlu toplumunu da inşa ediyor. Hayırseverlerimizin gönülden verdiği her destek, bir çocuğun eğitim yolculuğuna ışık oluyor. Bir yetimin hayata yeniden tutunmasına vesile oluyor. Bir aileye yalnız olmadığını hissettiriyor. Bizler, devletin gücü ile hayırseverliğin vicdanının aynı zeminde buluşmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sosyal devlet vizyonu doğrultusunda, dayanışmayı kurumsallaştıran adımlar atıyoruz. Hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hizmetlerimizi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, devletin imkanları, hayırseverliğin duyarlılığı ve sivil toplumun sahadaki gücü ile daha etkili olur. Bu nedenle; kamu, sivil toplum ve hayırseverler arasındaki işbirliğini son derece önemsiyoruz. ve geçtiğimiz sene hayırseverliğin gelişmesi, bu iş birliğinin güçlenmesi için önemli adımlar attık. Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planımızla sosyal taraflarla ilişkilerimizi güçlü bir zemine taşıdık" dedi.

"Yetim ailelerine hayırseverlerimizin katkılarıyla sosyal konutlar inşa ediyoruz"

Uluslararası ve ulusal çapta pek çok proje yürüttüklerine değinen Bakan Göktaş, "Bugün Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatları 68 ulusal ve uluslararası proje yürütüyor. Bu projeler sayesinde destek mekanizmalarımızı daha etkin biçimde harekete geçiriyoruz. Bu çalışmalardan biri de İstanbul Valiliğimizin İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden, yürüttüğü Kardeş Aile Projesidir. Bu proje ile ihtiyaç sahibi olan ailelere düzenli kira desteği sağlanıyor. Ayrıca Arnavutköy'de, yetim ailelerine hayırseverlerimizin katkılarıyla sosyal konutlar inşa ediyoruz. Yine Valiliğimizin, 2025 Aile Yılı vesilesiyle, gençlerimizin yuva kurma süreçlerine yönelik sağladığı evlilik desteklerini çok kıymetli buluyoruz. Bunun yanı sıra bu yıl, tüm paydaşlarımızın katılımıyla bir Sosyal Sorumluluk Çalıştayı gerçekleştirdik. Çalıştayda, sosyal sorumluluğu kısa vadeli çalışmaların ötesine taşıyarak, kalıcı bir toplumsal etkiyi nasıl oluşturabileceğimizi ele aldık. Gönüllülük, kapsayıcılık ve şeffaflık esaslı bir sosyal sorumluluk ekosisteminin temellerini attık. Bu kapsamda kurumsal hayırseverlik ve yeni nesil gönüllülük ağı oluşturuyoruz. Bakanlığımızın çalışma alanlarında, iyiliği yaygınlaştıracak ve gönüllülüğü tek bir çatı altında toplayacak bir platform hayata geçiriyoruz. Bu platformu da, yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Bizim medeniyetimizde hayır, yardımı incitmeden çoğaltmaktır, ulaştırmaktır. Bu kimi zaman fırınlarda askıda bırakılan ekmeğin, ihtiyacı olana mahcup olmadan ulaşmasıdır. Sadaka taşındaki bir emanetin, veren ile alanı görünmez kılan bir merhamete dönüşmesidir. Kapatılan zimem defterinin, borcu kimin ödediğinin dahi bilinmediği bir incelik anlayışını yaşatmasıdır. Bu anlamda hayırseverlik, toplumu ayakta tutan bir sorumluluk alanıdır. Biz, vakıflarla hayrı kurumsallaştırdık. İmarethanelerle sofraları büyüttük. Darüşşifalarla sadece bedeni değil, ruhu da iyileştirdik. Yetimi, yaşlıyı, yolcuyu, kimsesizi devletin ve toplumsal vicdanın merkezine aldık" diye konuştu.

Dijitalleşmeye bağlı çözüm üretmeye de değinen Bakan Göktaş, "Değişen dünya şartları, yeni sosyal riskler ve kırılganlık alanları, bizleri daha etkili bir işbirliğine davet ediyor. Dijitalleşmeden kentleşmeye, demografik dönüşümden yalnızlığa kadar pek çok alanda, insanı koruyan ve güçlendiren çözümleri birlikte üretmek zorundayız. İşte bu buluşmalar, tam da bu gönül birliğini inşa eden çok kıymetli zeminlerdir. Burada bulunan her bir hayırseverimizin ortaya koyduğu emek, geleceğin güçlü toplumunu inşa ediyor. Bu vesileyle; gönlünü ve imkanlarını toplumun iyiliği için seferber eden tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcı hayırseverlere Vali Gül ve Bakan Göktaş tarafından teşekkür plaketi verildi. - İSTANBUL