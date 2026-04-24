Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Genç Kızılay Akademi Gençlik ve Aile Araştırma Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Göktaş, Türk Kızılay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Genç Kızılay Akademi Gençlik ve Aile Araştırma Zirvesi'nde konuştu.

Genç Kızılayın bu zirveyle, gençlerin aileye, topluma ve geleceğe dair sözünü, sorumluluğunu ve çözüm üretme gücünü görünür kılan kıymetli bir çalışmaya imza attığını belirten Göktaş, "Bu araştırma bize açıkça söylüyor ki, gençler aileye uzak değil, yüzeysel ilişkilere uzak. Gençler evliliğe karşı değil, belirsizliğe karşı. Gençler sorumluluktan kaçmıyor, sadece yalnız bırakılmak istemiyor." diye konuştu.

Araştırmaların gençlerin, aile içinde adil sorumluluk paylaşımını önemsediğini gösterdiğini aktaran Göktaş, "Bu bize, ???????yeni dönemin aile tarifini de veriyor. Gençler sevginin yanında emek istiyor. Hayal kurarken yükün tek kişiye bırakılmadığı bir hayat istiyor. Yine aynı araştırma, gençlerin önemli bir kısmının çocuk sahibi olma konusuna sorumluluklar ve kariyer planları çerçevesinde dikkatle ve bilinçle yaklaştığını ortaya koyuyor. Bizlere düşen görev ise gençlerimizin hayal ettiği aile hayatını mümkün kılacak güveni, dayanışmayı ve ortak sorumluluk bilincini güçlendirecek bir iklim oluşturmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Aile odaklı politikalarımızı gençlerimizin ihtiyaçlarını gözeterek sürdürüyoruz"

Bakanlık olarak gençlerin aileleriyle bağlarını kuvvetlendiren ve geleceklerini daha sağlam adımlarla inşa etmelerini destekleyen bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımız bizlere, gençlerimizin hayat kurma süreçlerini kolaylaştıran ve aile yapısının temellerini güçlendiren kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, aile odaklı politikalarımızı, gençlerimizin ihtiyaçlarını gözeterek sürdürüyoruz. 'Aile ve Gençlik Fonu', bu anlayışın somut yansımalarından biridir." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinin gençlerin yuva kurma hayallerini besleyen bir imkana dönüştüğünü ifade eden Göktaş, "81 ile yaygınlaştırdığımız fondan bugüne kadar 192 bin 470 gencimiz yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda 140 bin 756 evlenen gencimize toplam 11,6 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 178 bin 682 gencimize evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdeyle hem kredi miktarını artırdık hem de gelir şartını yükselttik. Böylece daha fazla gencimizin fondan yararlanmasının önünü açtık." bilgisini paylaştı.

"Nüfus Politikaları Kurulu ile güçlü bir koordinasyonla yürütüyoruz"

2025 Aile Yılı'nda farklı sektörlerde yapılan 2 bin 47 indirim anlaşmasıyla çiftlerin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdıklarını belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Genç ve dinamik nüfus yapımızı korumak, büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğumuz diğer bir meseledir. Çünkü biz biliyoruz ki ülkemizin geleceğine yön verecek en büyük güç inanan, üreten, sorumluluk alan ve hayalini memleketinin geleceğiyle birlikte kuran gençlerimizdir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki Nüfus Politikaları Kurulu ile genç ve dinamik nüfus yapımızı koruyacak çalışmaları güçlü bir koordinasyonla yürütüyoruz. Aynı şekilde dijital çağın getirdiği yeni riskler karşısında da ailelerimizi ve gençlerimizi koruyan, güvenli, bilinçli ve sağlıklı bir dijital hayatı önceleyen politikaları hayata geçiriyoruz."

İki gün önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle bu kararlılığın somut bir adıma dönüştüğünü dile getiren Göktaş, "Yeni düzenlemeyle 15 yaş altı çocuklarımıza daha güvenli dijital alanlar sunmak amacıyla sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformlarına belirli yükümlülükler getirdik. Bu düzenleme, uzun soluklu bir hazırlığın, titiz bir çalışmanın ve kurumlarımız arasında sağlanan yakın iş birliğinin bir sonucudur. Bu vesileyle, bu sürece emek veren tüm kurumlarımıza, milletvekillerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

2026-2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ile aile değerlerini yaşatacak politikalarla tarihi bir seferberlik ruhunun hakim kılınacağına inandığını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz önümüzdeki döneme yön verecek bu iradenin toplumda karşılık bulması siz gençlerimizin sahiplenmesiyle ve kararlı duruşuyla mümkün olacaktır. Bu çalışmanızla gençlerimizin ülkesine, ailesine ve geleceğine dair yüksek bir sorumluluk bilinci taşıdığını açıkça gördük. İşte bu bilinç, Türkiye'nin yarınlarını daha güçlü kılacak en kıymetli teminattır. Biz de bu sesi duyan ve gençlerimizle birlikte yol yürüyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."