Üye Girişi
Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Emirdağ'da iftar programına katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı.

Göktaş, bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilçede bakılan her yerde sosyal belediyeciliğin bir eserinin göze çarptığını söyledi.

Dar gelirli vatandaşlara arsa ve proje desteği, tabiat parkları, Aile Sağlığı Merkezi, evde bakım hizmetleri gibi projelerle hiç kimsenin yalnız ve çaresiz bırakılmadığını kaydeden Göktaş, şöyle konuştu:

"31 Mart, hiç durmadan büyümenin, gelişmenin, yepyeni bir başlangıcı olsun. Emirdağ sevinsin, Afyonkarahisar gelişsin, Türkiye büyüsün. En güzel sonuçlara ancak sizin desteklerinizle ulaşabiliriz. Benim memleketime inancım tam. El ele gönül gönüle vereceğiz Afyonkarahisar, Emirdağ 1 Nisan'dan itibaren AK Parti belediyeciliğiyle birbirinden güzel projeleriyle yoluna devam edecek."

Programda, Emirdağ Belediye Başkanı ve adayı Serkan Koyuncu da bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Politika

Mahinur Özdemir Göktaş AK Parti Emirdağ Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri CANLI izle! 28 Mart İnci Taneleri 11. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Talip Aşık kimdir? Zafer Partisi Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Talip Aşık kaç yaşında, nereli? Cemil Kurt kimdir? CHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Cemil Kurt Kaç yaşında, nereli? Tahsin Akdeniz kimdir? CHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Tahsin Akdeniz Kaç yaşında, nereli? Mehmet Kavallı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Erzin Belediye Başkan adayı Mehmet Kavallı kaç yaşında, nereli? Kazım Yalçın kimdir? Zafer Partisi Hatay- Dörtyol Belediye Başkan adayı Kazım Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhittin Tamer Özdemir kimdir? Zafer Partisi Hatay- Belen Belediye Başkan adayı Muhittin Tamer Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Burak Gürbüz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Arsuz Belediye Başkan adayı Mehmet Burak Gürbüz kaç yaşında, nereli? Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli? Tulin Yüksel kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Derecik Belediye Başkan adayı Tulin Yüksel kaç yaşında, nereli? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title