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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti

Politika Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır Valiliğine ziyarette bulundu. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Göktaş, valiliğe geçti. Vali Ali İhsan Su tarafından karşılanan Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Göktaş, daha sonra Vali Su ile makamda bir süre görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti

DİYARBAKIR - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır Valiliğine ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Göktaş, valiliğe geçti. Vali Ali İhsan Su tarafından karşılanan Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Göktaş, daha sonra Vali Su ile makamda bir süre görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Alan - Politika

Mahinur Özdemir Göktaş Diyarbakır Valiliği Ali İhsan Su Aile Politika Haberler

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