Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Amasya'da Basın Toplantısı Düzenledi

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Ak Parti'nin 'Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Amasya'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, ardından Şehzadeler Gezi Yolu'nda Kadın Girişimciler Kooperatiflerinin stantlarını ziyaret etti. Bakan Göktaş daha sonra Büyük Amasya Oteli'nde basın toplantısı düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çalışma alanlarına giren konularda birçok yeniliğe imza attıklarını belirten Bakan Göktaş, hizmetleri vatandaş odaklı ve isabetli bir şekilde yürütmeye çalıştıklarını belirterek, "Kalkınma yerelde başlar. Bu anlayışla, yıllardır ülkemizin her karış toprağına emek verdik. Cumhuriyetimizin 100. yılını ' Türkiye Yüzyılı' yapmak için yola çıktık. 2023, ülkemiz için tarihi bir atılımın başlangıcı olarak anılacak. Bunun için bütün gayretimizle çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız yatırımlar, altyapı iyileştirmeleri, savunma sanayii ve enerjide kat ettiğimiz yol, bize 100 yıllık bir ivme kazandırdı. Uluslararası arenada ülkemizi hak ettiği yere taşımak için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 20 yılı aşkın bir süredir milletimize hizmet yolunda durmadan koşuyoruz" dedi.

Çocuğun bir ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Çocuk, ülkenin geleceğidir. Bugünün çocukları, yarının yetişkinleridir. Bu anlamda çocuklarımıza yönelik hizmetlerimize özel önem veriyoruz. Çocuklarımızın aile ortamında büyümelerini sağlamak temel amacımız. Hizmetlerimizi bu bakışla yapılandırıyoruz. Bakanlığımızın temel hedeflerinden birisi, yaşamın her alanında kadınların konumunu güçlendirmek. Bu anlamda her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadele kırmızı çizgimiz. Şiddete uğrayan veya uğrama riski bulunan kadınlara, geçici süreyle kadın konukevlerinde konaklama imkanı sunuyoruz. Şiddetle mücadelede 81 ilimizde kurduğumuz Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz önemli bir görev icra ediyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILINDA BAKANLIK OLARAK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ'

Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi bakanlığın çalışma alanlarında da bir başarı hikayesi yazacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, "3 Kasım 2002 Türkiye için bir milattı. AK Parti iktidarı ile yeni bir dönem açıldı. Aradan geçen 21 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Her alanda kendine güvenen bir ülke inşa ettik. Tüm bu başarının arkasında her zaman milletimiz oldu. Şimdi önümüzde yeni bir yüzyıl var. Bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Türkiye büyük ve yürekli bir ülke. Kalkınmış, refahını üretmiş ve geleceğe güvenle bakan bir Türkiye inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.